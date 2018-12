© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Higuain non c'è ma Patrick Cutrone non sente la sua assenza e non la fa sentire neanche ai tifosi del Milan. Ancora un gol per il giocane attaccante classe 1998 e una prova come sempre generosa anche in fase difensiva. Nel primo tempo tanta fatica, nella ripresa la rete del pareggio e tanta, tantissima, corsa. Sempre decisivo, sempre più fondamentale per questo Milan: sarebbe davvero un peccato se da gennaio in poi dovesse tornare a essere una riserva.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7