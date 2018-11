Le pagelle di Cutrone: il migliore. Sempre decisivo

© foto di PhotoViews

Sempre tra i migliori, in netta crescita partita dopo partita e decisivo sia con i suoi gol che con le sue zampate in area di rigore. Patrick Cutrone è stato l'anima dell'attacco del Milan nella sfida di ieri sera contro il Dudelange e con un Higuain a mezzo servizio è stato lui a caricarsi la squadra sulle spalle. Anche in campionato toccherà a lui, vista l'assenza per squalifica del Pipita, ma Gattuso può dormire sonni tranquilli, perché il classe 1998 darà come sempre tutto se stesso e come spesso accade potrà anche risultare decisivo anche contro il Parma.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Milannews.it: 7,5