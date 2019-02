© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutti si aspettano sempre tantissimo da lui ma il pomeriggio di ieri alla Dacia Arena contro la Fiorentina non è stato certo tra i più positivi per Rodrigo De Paul. L'argentino non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori dal punto di vista fisico e la sostituzione nel secondo tempo ne è la prova. Resta comunque il fatto che Davide Nicola può difficilmente rinunciare a lui, visto che rappresenta l'uomo con maggiore qualità in tutta la sua rosa.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

QS: 6,5