Le pagelle di De Paul: quarto gol. Una vera gemma che vale 3 punti

Un altro gol, un'altra perla e l'Udinese sorride grazie a Rodrigo De Paul. Il numero 10 bianconero è stato con la valigia pronta per tutta l'estate ma alla fine è rimasto alla corte di Velazquez che adesso può sorridere grazie alla sua splendida forma e alla sua infallibilità in zona gol. Bellissima la sua quarta rete in campionato che ha spianato la strada all'Udinese nel match del Bentegodi contro il Chievo chiusa poi da Lasagna.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 7,5