Le pagelle di Defrel: si fa rimpiangere con un tacco strepitoso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel è un freschissimo ex della partita giocata ieri all'Olimpico ma si fa rimpiangere solo al momento del gol, in particolare con lo strepitoso stop di tacco che lo libera al tiro. Per lui è il sesto gol in campionato, forse una delle poche buone notizie per Giampaolo in questo periodo durissimo: una rete che salva l'onore dopo una prova non eccezionale.

Gazzetta dello Sport: voto 6

Corriere della Sera: voto 6,5

Corriere dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 6