Le pagelle di Destro: bonus finiti, ieri solo tanta morbidezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima volta in cui si nota la presenza di Mattia Destro è al 52', quando abbozza una rovesciata che gli viene anche maluccio. Altra prova da dimenticare per il centravanti triste, che dopo oltre un mese di campionato non ha ancora segnato un gol. Tanta morbidezza, scrive la Gazzetta dello Sport, nella sua partita allo Juventus Stadium.

Gazzetta dello Sport: voto 5

Corriere della Sera: voto 4,5

Tuttosport: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 4,5