Le pagelle di Di Carlo: rimpianto Chievo. Salvezza non impossibile

Se il ChievoVerona lo avesse avuto dall'inizio della stagione probabilmente a quest'ora avrebbe qualche punto in più, ma ormai è inutile guardarsi indietro e Mimmo Di Carlo deve pensare al presente e al futuro per permettere ai suoi di concentrarsi verso l'obiettivo salvezza. La squadra ha cambiato volto e lo ha dimostrato anche nella difficile trasferta contro il Parma al Tardini, dove per poco non è arrivata la prima vittoria in stagione, quella che sicuramente, quando arriverà, darà un nuovo slancio ai gialloblù.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 6,5