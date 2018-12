Le pagelle di Di Francesco: fa il "prestigiatore di moduli" e vince

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma non gioca bene e, subito dopo il vantaggio, si chiude a riccio ma l’unico scopo era di prendere i tre punti e alla fine la missione è raggiunta: per Eusebio Di Francesco un pizzico di serenità in più dopo il successo sul Genoa ma tra sei giorni arriva la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport fa il "prestigiatore di moduli" nonostante una squadra in ansia. Stavolta lo premiano gli episodi, che forse gli garantiscono un futuro.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

VoceGialloRossa.it: 6