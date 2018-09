Le pagelle di Dzeko: il desaparecido. Cercasi Edin disperatamente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko è la brutta copia di se stesso e nella trasferta di ieri al Dall'Ara contro il Bologna è stato tra i peggiori in campo nella sconfitta della Roma. Praticamente mai pericoloso sotto porta e poco aiuto anche al resto dei compagni. Di Francesco ha bisogno di lui e dei suoi gol per uscire dalla crisi ma lo stesso bosniaco non sembra proprio essere in condizione. La perla messa a segno contro il Torino all'esordio in campionato sembra essere molto lontana, anche se è passato poco più di un mese.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5