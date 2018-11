Le pagelle di El Shaarawy: la prima rete è uno spettacolo tecnico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppietta con classe e fiuto ieri per Stephan El Shaarawy: la prima rete è uno spettacolo tecnico. E' sempre pieno di idee e volontà: ispira il 2-0, si prende un quasi rigore, manda Shick davanti ad Audero. Non era così ispirato in zona gol dal 2012, quando con la maglia del Milan segnava con una continuità impressionante.

Gazzetta dello Sport: voto 8

Corriere della Sera: voto 7,5

Corriere dello Sport: voto 8

Tuttosport: voto 8

TuttoMercatoWeb.com: voto 8

VoceGiallorossa.it: voto 8