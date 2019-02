© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vera freccia nella corsia di sinistra della SPAL e soltanto un ottimo Sirigu gli ha negato la gioia del gol che poteva valere tre punti fondamentali per la formazione di Leonardo Semplici. Mohamed Fares è stato il migliore in campo dei biancazzurri nel pareggio senza reti del Mazza contro il Torino e in vista del prosieguo della stagione questa non può che essere una buona notizia per il suo allenatore, che avrà bisogno di tutti per centrare la salvezza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5