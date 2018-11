© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel primo tempo sfiora il gol e guida la difesa con grande autorità. Poi, all'alba della ripresa, regala un incredibile assist a Bale, che batte Olsen e indirizza il match su binari favorevoli al Real Madrid. Il difensore argentino, da quel momento, va in tilt e commette altri errori inusuali per un calciatore della sua esperienza. E i voti non possono essere teneri: 5 solo Tuttomercatoweb , poi piovono 4. Giudizi impietosi, per una sera si prende il ruolo - insieme a Under - di capro espiatorio al posto di mister Di Francesco.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Messaggero: 4

Vocegiallorossa: 4

Il Tempo: 4