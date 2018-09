Le pagelle di Gattuso: il suo è un Milan col braccino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa volta non si salva neanche lui. Per le scelte, vedi Borini, per la prova dei suoi, ma soprattutto per l'ennesima rimonta subita. Il Milan ha il braccino, ormai questa è una certezza e Rino Gattuso ha le sue colpe. La preparazione fisica non sta dando i frutti sperati e non è accettabile che una squadra che punta alla Champions non riesca a reggere 90 minuti, calando sempre alla distanza e facendosi riprendere sul più bello. La panchina ancora non scricchiola, ma in caso di passo falso domenica sera contro il Sassuolo chissà.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 4,5