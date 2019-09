© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nel bene e nel male, è un Parma Gervinhocentrico: conclude in prima persona in occasione del pareggio, dà il là all'azione quando la squadra va a raddoppiare. Immarcabile in occasione del tris: semina la difesa, si ferma, fa fuori Samir e serve a Inglese la palla dei tre punti". Basterebbe l'8 in pagella di TMW per dare il senso dell'impatto devastante di Gervinho sulla sfida della Dacia Arena. L'attaccante ivoriano, come spesso accade, è il migliore della squadra di D'Aversa: quando è in giornata è immarcabile e la sua squadra ne trae beneficio. Prestazione super e primi tre punti per i ducali.

TuttoMercatoWeb.com 8

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Il Corriere dello Sport 8