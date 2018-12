© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era il più temuto e si è visto, con il risultato che Gervinho non è stato in grado di fare la differenza come al solito nell'attacco per Parma. Calabria e Abate lo hanno arginato e neanche lo spostamento a destra ha dato i frutti sperati. L'ivoriano non è mai riuscito ad accelerare e come se non bastasse è costretto a uscire a inizio ripresa per infortunio. Certamente non la sua migliore prestazione in Italia, ma un pomeriggio no ci può stare senz'altro.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

QS: 5