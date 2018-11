Le pagelle di Gianluca Mancini: è il Pavoletti dell'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel modo di vedere calcio di Gasperini i difensori sono i primi attaccanti: ne ha beneficiato Caldara, ne sta facendo una scuola Gianluca Mancini, al terzo gol di fila in campionato. Stavolta vale doppio perché "rimedia" al fallo da rigore che aveva rimesso in equilibrio la sfida per l'Inter. Tuttosport ne dà una definizione particolare: "Il Pavoletti dell'Atalanta".

Gazzetta dello Sport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5