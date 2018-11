Le pagelle di Higuain: mal di schiena e poco altro. Condizionato

© foto di PhotoViews

Il grande atteso non ha segnato ma, parola di Gattuso, è sceso in campo con il mal di schiena e questo spiega molte cose. Assist perfetto per Cutrone in occasione del primo gol poi poco altro e anche un po' di nervosismo. Il Milan, ieri sera, per vincere non aveva bisogno di Gonzalo Higuain, ma al rientro dalla squalifica in campionato le cose dovranno essere molto diverse, per mettersi la Juve alle spalle una volta per tutte.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Milannews.it: 5,5