Le pagelle di Higuain: numero 9 e, anche, 10. Anima del Milan

Terzo gol nelle ultime tre partite per Gonzalo Higuain, sempre più protagonista e decisivo nel Milan, ma i rossoneri nonostante un Pipita in grande spolvero non sono riusciti a ritrovare la vittoria nella gara di San Siro contro l'Atalanta. Splendida la rete che ha portato in vantaggio la formazione di Gattuso, con l'assist di Suso trasformato in gol con una girata al volo d'autore. Tanto lavoro anche per la squadra: l'argentino è il migliore in campo del Milan. Oltre a essere un bomber è stato anche un regista.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5