Le pagelle di Iachini: tre punti fondamentali, scossa arrivata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha bisogno di tempo per modellare l'Empoli alle sue scelte, ma il primo risultato è già molto positivo: Giuseppe Iachini ha saputo dare la scossa alla squadra e i primi tre punti nello scontro diretto con l'Udinese sono fondamentali. Tatticamente la squadra non ha presentato grosse novità, ma il rendimento di alcuni singoli è cresciuto. Ora due settimane per lavorare.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 6,5

Corriere dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 6,5