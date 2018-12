© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando sembrava che non fosse la sua serata eccolo che è sbucato con il suo colpo di testa decisivo, per il gol del momentaneo 1-2. Prima rete su calcio d'angolo nella stagione dell'Inter e la firma è ancora una volta di Mauro Icardi. Splendido il suo stacco, perentorio e perfetto. Un po' nervoso in alcuni frangenti della partita ma come spesso accade il giorno dopo resta solo e soltanto il suo gol che per poco non ha consentito ai nerazzurri di sbancare l'Olimpico per la seconda volta in stagione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6

QS: 6,5