Il rinnovo non è ancora arrivato ma le sue ultime prestazioni non sembrano certo essere all'altezza delle sue richieste per il nuovo stipendio. Mauro Icardi è stato tra i peggiori nella sfida di ieri dell'Inter contro il Bologna, vinta dai felsinei per 1-0, e Luciano Spalletti non può certo sorridere, visto che l'argentino non è riuscito a essere decisivo sotto porta. Svogliato e senza cattiveria per tutto l'arco della gara, con almeno un paio di occasioni mancate che gridano vendetta.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

QS: 4,5