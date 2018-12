© foto di Federico Gaetano

La Lazio ha fatto tantissima fatica al Bentegodi contro il Chievo ma ancora una volta a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Ciro Immobile con la rete dell'1-1 che ha regalato anche qualche speranza di vittoria ai biancocelesti. Il palo gli ha negato la gioia della doppietta, che avrebbe regalato la vittoria ai capitolini. il suo apporto non è mancato ma non è neanche bastato per arrivare alla vittoria ed evitare il ritiro imposto dalla società alla squadra.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 7