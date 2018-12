© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'incornata che ha fatto esplodere tutti i tifosi del Parma e una partita giocata alla grande a San Siro. Roberto Inglese è stato il migliore in campo del Parma nella sconfitta contro il Milan. I compagni non sempre lo aiutano ma l'ex Napoli è in grado di fare reparto da solo e di essere decisivo con l'ennesimo colpo di testa della sua carriera. Peccato che i suoi non riescano a tenere il risultato ma resta il fatto che un centravanti così se lo possono permettere in pochi in Serie A: Mancini non può ignorarlo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 6