La sua panchina scricchiola, sempre di più. Filippo Inzaghi non può dormire sonni tranquilli e la sconfitta contro l'Empoli è stata molto pesante, soprattutto se si pensa a com'è arrivata e a quando la partita fosse importante in chiave salvezza. Alla vigilia della sfida del Castellani il tecnico rossoblù ha scommesso sulla salvezza dei suoi ma il ko in Toscana potrebbe essere stato fatale per lui, anche se ieri sera la società lo ha confermato, almeno per qualche ora.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

QS: 5,5