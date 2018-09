Le pagelle di Kluivert: troppi merletti poca sostanza. Come neve al sole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma non va e Justin Kluivert è un corpo estraneo nella squadra di Eusebio Di Francesco. Certo, non si può certo chiedere a un classe 1999 di trascinare una rosa che lo scorso anno è arrivata fino alla semifinale di Champions League, ma dopo il suo strepitoso esordio in Serie A contro il Torino tutti si aspettavano di più da lui in questo primo mese di gare ufficiali in giallorosso. Gli servirà ancora tempo ma l'allenatore capitolino in questo momento non ne ha e per questo non è da escludere che possa restare fuori dai titolari nelle prossime partite.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 4,5