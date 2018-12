© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo gol aveva illuso il Genoa, soprattutto perché arrivato quando la squadra era già in dieci uomini per l'espulsione di Romulo, ma le reti di Ansaldi e Belotti l'hanno resa inutile. Resta comunque un'altra buona prova di Cristian Kouame che ha dovuto reggere il peso dell'attacco dopo la sostituzione di Piatek che non è andata giù al polacco. L'ex Cittadella è un punto fermo per Juric e il tecnico, anche se in tribuna per squalifica, lo ha dimostrato anche ieri, dandogli fiducia e preferendolo proprio al numero 9 dopo il rosso all'italobrasiliano.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

QS: 6,5