© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella scorsa stagione le reti realizzate furono soltanto 4 e non segnava in campionato dal 28 gennaio. La cura Andreazzoli sembra aver già rivitalizzato Christian Kouamé, autore di due centri nelle prime due partite di campionato. L'ivoriano è tornato protagonista nel Genoa e sembra intendersi alla perfezione con il compagno di reparto Pinamonti, un po' come era stato con Piatek prima della cessione del polacco al Milan. Solo voti positivi per il classe 1997, la cui rete di fatto decide la sfida contro la Fiorentina.

TuttoMercatoWeb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 7

Il Corriere dello Sport 7,5