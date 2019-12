© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un piccolo passo falso in un campionato sin qui giocato ad altissimi livelli. Il Parma espugna Marassi ma la stella di Dejan Kulusevski, stavolta, non brilla. Il 19enne svedese "non lascia tracce", come sottolinea La Gazzetta dello Sport: poco importa, perché ai ducali bastano il gol di Kucka e le parate di Sepe per portare a casa tre punti importantissimi.

Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5,5

Tuttomercatoweb.com 5,5