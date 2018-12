Le pagelle di Lasagna: gol e poco altro. Troppo solo davanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Lasagna è tornato al gol ma la sua rete non è servita a niente all'Udinese, sconfitta per 3-1 alla Dacia Arena dall'Atalanta. Resta la buona notizia legata all'attaccante che ha interrotto il suo digiuno che a Udine durava da una vita. Non è stato supportato dal resto dei suoi compagni e per questo è pian piano sparito dai radar nella sfida di ieri. Ancora non è al 100% e si vede, ma il gol è stato importato per la sua fiducia.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 6,5