Il ruolo di mezzala lo fa rendere al meglio e Manuel Locatelli è un punto fermo del centrocampo del Sassuolo. Suo l'assist decisivo per la rete del momentaneo vantaggio di Djuricic, ma nella sua prestazione c'è anche molto altro. Corsa, quantità e qualità per l'ex centrocampista del Milan che con il passare delle giornate sta diventando sempre più importante per Roberto De Zerbi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5