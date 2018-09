Le pagelle di Longo: squadra senz'anima, già rassegnata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo è in difficoltà, il Frosinone in caduta libera: i quotidiani, con notevole discordanza tra di loro, evidenziano comunque che la squadra ciociara appare senz'anima e già rassegnata nonostante non sia neanche arrivato ottobre. E' un momento duro e le voci su una possibile cambio in sella alla squadra si fanno insistenti.

Gazzetta dello Sport: voto 5

Corriere della Sera: voto 4,5

Tuttosport: voto 6