Quel pallone sembrava non volesse proprio entrare, ma alla fine è stato Luis Alberto a rompere la maledizione e a trovare la rete del meritato pareggio della Lazio nel derby contro la Roma. Il centrocampista spagnolo ha giocato la solita partita di grande qualità e sostanza: è uomo ovunque nel centrocampo di Inzaghi e sempre pericoloso in fase offensiva. Per lui una prestazione sicuramente positiva, da 7 per La Gazzetta dello Sport.

TuttoMercatoWeb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Il Corriere dello Sport 6,5