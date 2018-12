Le pagelle di Mandzukic: una sentenza con l'amore per la battaglia

© foto di www.imagephotoagency.it

A volte fa l'assist-man, ma in campionato per sette volte ha deciso di finalizzare con successo lui stesso: Mario Mandzukic sa fare tutto e a decidere Juventus-Inter ci ha pensato lui con un volo ciclonico. Un volo premiato con il 7 in pagella di Corriere della Sera e Tuttosport, che parlano dell'attaccante croato come di una sentenza. Utilizza il suo corpo come un tir, scrive La Gazzetta dello Sport che gli dà mezzo voto in meno ma comunque lo elogia per le spalle grosse e l'amore per la battaglia.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7