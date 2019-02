Le pagelle di Maran: la classifica scricchiola e la fortuna non gira

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzultimo posto a soli quattro punti di distanza preoccupa e non poco. Rolando Maran è tra i principali imputati per il rendimento di squadra ben al di sotto delle aspettative. Nella gara contro l'Atalanta c'è da dire che la fortuna non è stata dalla sua parte, considerando l'infortunio di Birsa (potrebbe stare fuori a lungo per una frattura al braccio) e il conseguente stop del subentrato Thereau. Qualcosa dovrà cambiare, ma quando non gira neanche la fortuna le cose si complicano inesorabilmente. La Gazzetta dello Sport lo critica scrivendo: "Gioca per il pari, copertissimo. Ma finisce per prenderle". Il Corriere dello Sport gli fa eco: "Tante novità ma il gioco non decolla". Infine La Nuova Sardegna: "Il tecnico le sta provando tutte ma la squadra fa fatica a costruire gioco".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Il Corriere della Sera: 6

La Nuova Sardegna: 5,5