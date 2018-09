Le pagelle di Matri: otto minuti per un palo e un gol. Una vera furia

© foto di Federico Gaetano

Tre minuti più cinque di recupero possono bastare: per prendere un palo, ma anche per segnare un gol e chiudere una partita. Vedere per credere il modo in cui è entrato in campo Alessandro Matri nella gara di ieri tra Sassuolo e SPAL. Una vera e propria furia che si è abbattuta sulla difesa dei ferraresi, prima con la conclusione sul legno e poi con la rete della tranquillità.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5