Le pagelle di Mattiello: giovani esterni crescono. Infortuni alle spalle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vera e propria perla per il primo gol in questo campionato per il suo Bologna e una prestazione sopra le righe nel match contro la Roma. Federico Mattiello è stato il migliore in campo nella gara di ieri al Dall'Ara e dopo anni molto difficili a causa dei tanti infortuni che lo hanno frenato la speranza è che questa possa essere la definitiva svolta per un giocatore che può dare tanto ai felsinei. Tutta la fascia destra è stata sua e il gol è stato un vero capolavoro, con un sinistro a giro che non ha lasciato scampo a Olsen.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5