© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vetta alla classifica di Serie A, a punteggio pieno insieme a Inter e Juventus, c'è anche il Torino di Walter Mazzarri. Dopo la cocente eliminazion subita in Europa League contro il Wolverhampton, la squadra granata è riuscita a risollevarsi grazie a una prestazione di qualità e carattere sul difficilissimo campo dell'Atalanta. Il tecnico toscano ha imbrigliato alla grande il collega Gasperini, meritando di portare a casa i tre punti e voti altissimi in pagella.

TuttoMercatoWeb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 8,5

Il Corriere dello Sport 7