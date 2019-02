© foto di PhotoViews

Miglior inizio non poteva certo esserci. Neanche nelle più rosee aspettative nessuno poteva infatti immaginarsi un Bologna corsaro a San Siro contro l'Inter. Sinisa Mihajlovic però ci sperava e in pochi giorni è riuscito a dare nuove motivazioni ai suoi che hanno sfruttato al meglio il pomeriggio da dimenticare dei nerazzurri. Il primo passo verso la salvezza è stato fatto e in soli 90 minuti il tecnico serbo è riuscito a dare nuove speranze ai suoi ragazzi, in vista della seconda parte della stagione che è appena cominciata.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8