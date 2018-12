Le pagelle di Milik: è la sua notte. Tre punti per il secondo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buttato nella mischia nel finale di gara, mette in porta il gioiello che riporta il Napoli a -8 dalla vetta. Arek Milik si gode una serata da protagonista dopo un mese complicato e per una volta fa la voce grossa all'interno del dualismo con Mertens. Finalmente decisivo: alla prima vera palla giocabile, controllo volante e sinistro micidiale per la decima vittoria della storia azzurra a Bergamo. I tre punti portano la sua firma e consolidano il secondo posto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

TuttoNapoli.net: 7