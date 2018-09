Le pagelle di Milinkovic: un gol per spazzare via le critiche

© foto di Insidefoto/Image Sport

Primo gol in campionato per mettersi alle spalle le critiche. Sergej Milinkovic-Savic si è sbloccato e la Lazio ha passeggiato sul Genoa anche grazie alla sua rete. Una rondine non fa certamente primavera ma per il serbo è molto importante ritrovare la completa fiducia in vista del prosieguo della stagione e il primo passo è stato fatto proprio con il colpo di testa che ha battuto Marchetti e che ha regalato il terzo gol a Simone Inzaghi. Miglioramenti visibili anche sul piano della prestazione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7