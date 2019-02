© foto di Insidefoto/Image Sport

Sempre decisivo nelle prime partite giocate con la maglia della Fiorentina, piccolo passo indietro nella gara di ieri della Dacia Arena. Luis Muriel non è riuscito a incidere contro l'Udinese ma dopo gli exploit di gennaio un passaggio a vuoto può anche starci. A rendere il suo pomeriggio ancora più difficoltoso ci hanno pensato i suoi ex tifosi che lo hanno fischiato sonoramente. Soltanto un paio di guizzi, uno dei quali per poco non porta al vantaggio viola con Chiesa.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

QS: 6

FirenzeViola.it: 6