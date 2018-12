L'Udinese ha eretto un muro per impedire al Sassuolo di sbloccare la partita e la difesa si è ben comportata. Dove non sono arrivate le chiusure dei centrali ci ha pensato però Juan Musso a metterci una pezza con il risultato che l'estremo difensore è stato tra i migliori dei suoi, contribuendo in prima persona a strappare un importante punto in chiave salvezza. L'argentino è sempre più titolare nei bianconeri e partite come quella di ieri servono per avere ancora più fiducia nei propri mezzi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7,5