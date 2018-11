Le pagelle di Nainggolan: non è in condizione, perché gioca?

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non è il vero Ninja e lo si vede fin dalle prime battute. Radja Nainggolan sbaglia praticamente tutti i palloni che tocca, la Gazzetta dello Sport sottolinea l'evidenza si una condizione che non c'è: ma allora perché gioca? Al 44' alza bandiera bianca e Spalletti rischia di perderlo per diverse partita in un momento dove le partite sono tutte fondamentali, tra campionato e Champions. Un rischio che non paga insomma e che costringe l'Inter a giocare il primo tempo quasi con un uomo in meno.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

FcInterNews.it: 5