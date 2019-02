© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il suo cartellino rosso poteva costare molto caro al Torino per un pomeriggio che Nicolas Nkoulou non ricorderà certo come uno dei suoi più positivi da quando è arrivato in Italia. Il centrale granata è andato in difficoltà in più di un'occasione nella gara del Mazza e la sua espulsione ha mandato in tilt la formazione di Mazzarri: fortuna per lui che alla fine gli estensi non sono riusciti a trovare il gol vittoria.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

QS: 5