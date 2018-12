© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna non carbura, la zona salvezza è lontana due punti, ma Rodrigo Palacio è senza dubbio la nota positiva della sfida contro l'Empoli di ieri al Castellani. A tratti sembra predicare nel deserto e dal punto di vista della qualità è uno dei pochi che riesce a emergere. Da applausi l'azione personale che porta al gol di Poli, ma da solo non può bastare. Per questo Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa, anche perché il Santander visto ieri è sembrato tutto tranne che in forma. L'ex Inter merita una spalla al 100%, per provare a sollevare le sorti di un Bologna che sembra essere veramente in difficoltà.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 6