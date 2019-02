© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sesta partita da titolare in tre settimane e la sensazione che il Milan abbia fatto un ottimo acquisto. Lucas Paquetà è stato decisivo all'Olimpico contro la Roma con l'assist decisivo per il gol di Piatek ma come se non bastasse ha dato anche qualità, quantità e geometrie alla mediana di Rino Gattuso che lo ha definito una spugna tattica. Migliorerà ancora, questo è certo, e Leonardo sta avendo le giuste risposte dopo l'importante investimento fatto per portarlo in Italia.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 6

Milannews.it: 7