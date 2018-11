Le pagelle di Parolo: un giocatore chiamato rimorchio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gol brutti, gol sporchi, gol importanti: per il centrocampista non fa differenza e c'è un motivo se Inzaghi non lo risparmia mai. Anche contro il Sassuolo Marco Parolo è il migliore in campo: per il Corriere dello Sport il suo nome è "rimorchio", perché arriva sempre dove arriva il pallone nell'area avversaria. Sono cinque in quindici partite: equilibra l'assenza di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ancora ectoplasmici.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 6

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

LaLazioSiamoNoi.it: voto 7