Il lupo perde il pelo ma non il vizio e questo proverbio sembra calzare veramente a pennello per Sergio Pellissier. L'attaccante del ChievoVerona ha segnato il gol de vantaggio contro la Lazio ed è stato pericoloso in almeno altre due occasioni, specie nel finale, dimostrando a tutti la sua voglia di fare e di essere determinante nonostante i suoi 39 anni suonati. L'elisir di giovinezza sembra che gli sia stato donato poche settimane fa e con Di Carlo il capitano gialloblù è tornato a essere fondamentale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

QS: 7