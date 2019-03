© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ivan Perisic si è preso una bella responsabilità sulle spalle, dopo il gesto post esultanza di Matteo Politano a Firenze. Le voci su una rottura tra i croati e Mauro Icardi non sono forse casuali e per questo c'era da attendersi qualcosa di diverso dall'esterno a Cagliari. Il risultato? Pagelle da incubo, tra 4 e 5. "Annullato da Srna", scrive Tuttosport, La Gazzetta dello Sport spiega pure che "non è certo una serata da trascinatore del post-Icardi".

La Gazzetta dello Sport 4.5

Tuttosport 5

Il Corriere dello Sport 4.5

Il Corriere della Sera 4

Tuttomercatoweb.com 5