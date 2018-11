Le pagelle di Perisic: così è dannoso, la sua 'assenza' pesa tanto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il periodo nero di Ivan Perisic, anche ieri molto negativo nella sfida contro il Tottenham. Il croato è troppo assente dal gioco, anche se i compagni fanno poco per coinvolgerlo. Pesante il commento del Corriere della Sera: "Non esiste e così è dannoso". Le prestazioni sottotono sono tante ormai troppe e l'Inter soffre terribilmente l'assenza, in termini di assist e gol, di uno degli uomini più decisivi della squadra nella conquista del posto in Champions League l'anno passato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

FcInterNews.it: 6